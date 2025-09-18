Thekla calienta motores rumbo a All Out y encara a Toni Storm

El camino hacia All Out ya está marcado, y una de las protagonistas será Thekla, quien formará parte de la lucha por el Campeonato Mundial Femenil de AEW ante la campeona «Timeless» Toni Storm, Kris Statlander y Jamie Hayter. En preparación para ese esperado combate, la luchadora llegada de Japón derrotó a Queen Aminata en un duelo sin descalificación.

El enfrentamiento fue intenso desde el inicio, con acciones fuera del ring y el uso de objetos como sillas, tachos de basura y hasta un palo de kendo. Thekla impuso su estilo castigando con violencia, aunque Aminata respondió con fuerza, conectando un DDT sobre un tacho y un Fisherman Buster sobre varias sillas que parecían suficientes para la victoria. Sin embargo, Thekla resistió y supo encontrar el momento clave.

La definición llegó cuando esquivó un ataque aéreo de Aminata y la remató con un Stomp sobre sillas para lograr la cuenta de tres. Tras el triunfo, lanzó un mensaje directo a Toni Storm, lo que desató la reacción inmediata de la campeona.

► Lucha por el Campeonato Femenil se calienta.

La escena se volvió caótica con la llegada de Jamie Hayter, quien fue interceptada por Kris Statlander, mientras Triangle of Madness se unieron para atacar a Storm. El panorama rumbo a All Out quedó más caliente que nunca, con cuatro contendientes dispuestas a todo por el Campeonato Mundial Femenil.