Thea Hail sorprende a Zaria y le roba la lucha

Zaria enfrentó a Thea Hail en un duelo que en el papel lucía sencillo para la poderosa luchadora, pero las circunstancias hicieron que terminara cargando con la derrota.

El duelo comenzó con un claro dominio de la australiana, quien impuso su fuerza desde los primeros instantes. Aun así, Thea logró ingeniárselas para sacar a su rival del ring, aunque su impulso fue rápidamente frenado por una contundente patada que la mandó a la lona.

Zaria retomó una ofensiva agresiva, castigando sin descanso a Hail. Sin embargo, una distracción al ver a Izzi en la mesa de comentaristas permitió que Thea interceptara un ataque desde la cuerda superior, cambiando el rumbo del combate.

Thea Hail consiguió una ofensiva sostenida, derribando a Zaria y quedándose cerca de la victoria tras conectar una desnucadora. Aunque tuvo problemas para levantar a su rival, insistió en su ataque, buscando incluso el Kimura para someterla.

Zaria logró liberarse gracias a su fuerza, levantando a Thea para escapar de la llave y respondiendo con una lanza devastadora. No obstante, cuando intentó definir con un F5, Hail reaccionó con una DDT que mantuvo el combate abierto.

► Momentos claves

La llegada de Tatum Paxley entre el público para atacar a Izzi provocó una nueva distracción. Zaria se distrajo por un instante, lo suficiente para que Thea Hail aprovechara y lograra una enredadera sorpresiva, llevándose la victoria de manera inesperada.

► ¿Qué pasará ahora?

Tras el combate, Zaria rechazó el saludo de Thea Hail, dejando clara su frustración. La situación se intensificó con la llegada de las integrantes de Fatal Influence, lo que parecía abrir la puerta a una alianza momentánea. Sin embargo, Zaria terminó aplicando un F5 sobre Thea, mientras Fallon y Lainey optaron por retirarse, dejando múltiples rivalidades abiertas en la división femenil.