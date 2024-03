Thea Hail regresa a sus orígenes, deja atrás a Jacy Jayne

Kiana James e Izzi Dame tenían que enfrentar a Kelani Jordan y Thea Hail, pero Jordan apareció lastimada en backstage, por lo que Hail tuvo que luchar en desventaja.

Sin embargo, cuando parecía que no habría futuro para la luchadora de Chase U, apareció Fallon Henley para ayudarla.

Fue así que la lucha volvió a ser pareja, aunque Jordan y Dame sacaron sus armas más rudas para tomar el control del encuentro y mantener las cosas a su favor.

En pleno combate aparecieron Jacy Jayne y Jazmyn Nyx, lo que desconcentró a Thea Hail, aunque aun así con mucha fuerza y agilidad consiguió nivelar las cosas para su causa.

Una intervención de Jacy hizo que Izzi terminara Thea, quien terminó siendo atacada en el centro del ring. Son embargo, Jacy impidió que Fallon regresara para ayudar a Hail.

Thea, increma a Jacy en quien confiaba y quien admiraba. Sin embargo, aseguró que ya no será como ella y dejar sus comportamientos tóxicos. Hail, consciente de su transformación negativa, opta por poner fin a la versión creada por Jacy y volver a ser la persona que solía ser, incluso si eso significa ser considerada una «perdedora». En un gesto simbólico, Thea arroja el micrófono y recupera su energía corriendo en círculos como cuando ingresó a Chase U.

«I don’t want to be anything like you!»

Sorry @jacyjaynewwe, but the old @theahail_wwe is BACK 🙌#WWENXT pic.twitter.com/KZqstHQJFB

— WWE (@WWE) March 13, 2024