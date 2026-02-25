Thea Hail vence a Blake Monroe en el torneo WWE Speed

La semifinal del torneo WWE Speed enfrentó a Thea Hail contra Blake Monroe, donde solo una seguiróa en el certamen; sin embargo, las cosas tuvieron un desenlace inesperado.

Hail corrió hacia el ring y atacó de inmediato a la británica antes de que sonara la campana, obligando al árbitro a iniciar el combate. Thea mantuvo la presión mientras Blake intentaba escapar hacia ringside. Cuando Hail la sujetó del cabello para devolverla al cuadrilátero, el oficial intervino para separarlas.

► Momento clave

En ese momento apareció Jaida Parker de la nada y sorprendió a Monroe con un potente rodillazo en ringside. Parker devolvió a Blake al interior del ring, dejando la mesa servida para su rival. Thea Hail no desaprovechó la oportunidad y conectó un spinning neckbreaker para sellar la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

Thea sigue en el torneo, mientras que Blake sigue en una montaña rusa en su carrera desde que perdió el Campeonato Norteamericano.

