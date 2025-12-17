Thea Hail sorprende a Blake Monroe y conquista el Campeonato Norteamericano Femenil

El Campeonato Norteamericano Femenil estuvo en juego en un combate que pocos anticipaban, terminaría con cambio de campeona. Blake Monroe llegaba como monarca consolidada, segura de su dominio, frente a una Thea Hail decidida a demostrar que su intensidad podía marcar la diferencia.

Desde los primeros instantes, Hail dejó claro su plan de ataque, esquivando el primer embate de la campeona y concentrando sus castigos en el brazo izquierdo de Monroe. La respuesta no tardó en llegar, pues la británica conectó un potente shotgun dropkick y tomó el control momentáneo, incluso quedándose cerca de la victoria tras aplicar el Blake-Go-Round.

Thea no se dejó intimidar y retomó la ofensiva con patadas al pecho y un standing moonsault que encendió al público. La acción se trasladó al ringside, donde Hail se lanzó con un suicide dive antes de regresar a su rival al cuadrilátero para seguir castigándola.

Monroe respondió recurriendo a su experiencia, castigando a su retadora contra los esquineros y atacando con insistencia el brazo dañado. La campeona utilizó las cuerdas para aplicar un armbar ilegal, obligando al árbitro a intervenir, y más tarde atrapó a Hail en dolorosas llaves de sumisión a ras de lona, buscando desgastarla física y mentalmente.

► El momento clave: una cuenta inesperada cambia la historia

Cuando parecía que Blake Monroe tenía el combate bajo control, Thea Hail logró liberarse con un cabezazo y desató un contraataque desesperado. Tras una breve pero intensa ofensiva, Hail conectó un back senton y realizó la cobertura. Para sorpresa general, la campeona no logró escapar a tiempo y el árbitro completó la cuenta de tres, desatando la confusión en la arena.

Entre gestos de incredulidad y reclamos tardíos, la decisión fue oficial. Thea Hail fue declarada ganadora y nueva campeona, marcando uno de los desenlaces más inesperados en la historia reciente del título.

► ¿Qué pasará ahora?

La sorpresiva derrota de Blake Monroe abre un nuevo escenario en la división femenina de NXT. Thea Hail deberá demostrar que su victoria no fue casualidad, y seguramente habrá una revancha.