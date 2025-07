The Young Bucks y Takeshita se imponen a Bandido y Paragon

En una lucha de héroes contra villanos, The Young Bucks (Matt y Nick Jackson) se unieron a Konosuke Takeshita, para enfrentar a Roderick Strong, Kyle O’Reilly, y Bandido en lo que fue un combate bastante complicado.

Bandido y Takeshita abrieron el enfrentamiento con un intercambio técnico y parejo, pero pronto la estrategia colectiva de los Jackson salió a relucir, aprovechando los momentos para atacar en conjunto tanto a Bandido como a sus compañeros cuando intentaban intervenir.

La acción no tardó en trasladarse al ringside, con un frenesí de Superkicks, rodillazos y vuelos espectaculares. Bandido lució con un Pop Up Cutter que le dio respiro, mientras Strong tomó el relevo con una ofensiva feroz, aunque fue sorprendido por una patada de Nicholas Jackson al no notar el cambio legal.

Kyle O’Reilly intentó inclinar la balanza con una Guillotine Lock sobre Matthew, pero este revirtió la situación con una cadena de Northern Lights Suplex. En el centro del cuadrilátero, Takeshita castigó a Bandido con un German Suplex seguido de un Blue Thunder Bomb, aunque el mexicano respondió con un impresionante Fallaway Slam desde las alturas.

Bandido buscó el 21 Plex, pero Nicholas aterrizó de pie y los Jackson conectaron una secuencia letal: lanzaron a Bandido hacia Takeshita para un Assisted Piledriver, seguido de una Cazadora con Superkick que concluyó con un German Suplex. Paragon intervino para evitar la cuenta, pero fueron víctimas de una lluvia de Superkicks.

El final llegó tras un devastador Triple EVP Trigger sobre Kyle O’Reilly, rematado por Takeshita con su potente Raging Fire, asegurando la victoria para su equipo.