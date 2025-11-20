The Young Bucks y Josh Alexander vencen, pero los Jackson siguen sin decidir sobre la Don Callis Family

En una noche cargada de presión y dilemas, The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) junto a Josh Alexander se impusieron a Scorpio Sky y Top Flight (Darius Martin y Dante Martin) en un combate que terminó con la victoria de los aliados, sin que los Bucks confirmaran si aceptarán la oferta de Don Callis de incorporarse a la Don Callis Family.

El enfrentamiento mostró intercambios rápidos, errores que casi cuestan la victoria y la rendición forzada vía candado al tobillo por parte de Alexander. Durante la contienda emergieron roces entre Matt y su compañero, un factor que condicionó momentos claves y pudo haber influido en la lectura que los Jackson hicieron al final del segmento en backstage.

Momentos claves

La acción escaló cuando Matt impactó por error a Alexander, provocando una discusión que dejó a Josh expuesto y permitió a Top Flight aproximarse a la victoria con un Spanish Fly.

La recuperación de los Bucks y la intervención de Alexander fueron determinantes; tras aplicar un TK Driver el desenlace vino con el candado que obligó a la rendición.

En el cierre, Don Callis y su grupo exigieron una respuesta pública; la aparición de Kenny Omega y el posterior ataque, seguido de la entrada de Luchasaurus y Jack Perry, transformaron la presión en un caos que impidió una decisión inmediata.

¿Qué pasará ahora?

La negativa o la duda pública de Matt y Nick frente a Callis complica su situación: mantenerse fuera de la familia los deja sin la protección que Callis promete, pero entrar supondría alinearse con procedimientos y aliados cuestionables.

La indecisión, sumada al conflicto con Alexander y la tensión con Omega, abre múltiples rutas creativas; la próxima acción de los Bucks definirá si buscan independencia o se unen a un bloque que podría cambiar su trayectoria.

LA LUCHA SIGUE...
Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

