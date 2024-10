The Young Bucks pueden resultar odiosos en la actualidad cuando aparecen en AEW pero no hace mucho Matt Hardy compartía cómo son fuera de cámaras:

“Una vez que vuelves a través de esa cortina, al final del día son buenas personas. Son tipos geniales. Tratan de hacer lo mejor para los demás. Porque son generosos. No tienen miedo de poner a otros sobre ellos. No son personas que estén borrachas de poder tratando de proteger su lugar. Son muy seguros de sus habilidades y muy seguros de su lugar. Así que me gustan, y somos muy parecidos en la forma en que vemos este negocio. Y creo que al final del día, creo que estos chicos realmente serán apreciados una vez que se hayan ido del negocio.”

Fright Night #AEWDynamite WEDNESDAY

Cleveland, OH

LIVE 8/7c on TBS#AEW World Tag Titles@youngbucks (c) v Private Party

After their victory in the trios match vs The Elite, @ZayKassidy & @marq_quen demanded a rematch for the Tag titles. If they lose, they split up forever! pic.twitter.com/XwtIkWjWCU — All Elite Wrestling (@AEW) October 28, 2024

Una visión la del actual luchador de TNA que no es exclusiva pues también habla así de los hermanos Matthew y Nicholas Jackson el «Freshly Squeezed» Orange Cassidy:

«Conozco a los Young Bucks desde hace bastante tiempo; son las personas más genuinas y honestas que he conocido. Me dieron la oportunidad de unirme a esta aventura. Ver dónde estamos después de cinco años es algo increíble. Solo han pasado cinco años, y lo que hemos logrado es asombroso. Hace tres años, fuimos a Wembley Stadium y tuvimos el espectáculo más grande de la historia. Me siento afortunado y orgulloso de formar parte de esto. Aunque no estaba en el roster original, fui uno de los primeros en unirme después de la primera generación de luchadores. Chucky T y Trent Beretta me dieron la oportunidad de unirme a ellos. Es impresionante ver cuánto hemos avanzado», dice el Campeón Internacional más longevo de la historia de la casa Élite a Joe Mason de PA Times.

Fright Night #AEWDynamite, 10/30!

Cleveland, OH

LIVE 8pm ET/ 7pm CT on TBS Orange Cassidy Live! After an attack by #AEW World Champion Jon Moxley, @OrangeCassidy stood by as his Best Friend was taken out on a stretcher. THIS WEDNESDAY, Cassidy will be LIVE & in the arena! pic.twitter.com/CpubyIL2Zz — All Elite Wrestling (@AEW) October 27, 2024