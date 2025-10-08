The Young Bucks retan a urassic Express para WrestleDream.

por

Jack Perry y Luchasaurus tuvieron una noche intensa en AEW al derrotar sin complicaciones a Orión y KM. Sin embargo, lo que parecía una velada triunfal se convirtió en un ataque brutal cuando The Young Bucks irrumpieron en escena para dejar un mensaje directo rumbo a WrestleDream.

La lucha

Perry y Luchasaurus enfrentaron a Orion y KM, pero el combate fue breve. Jack Perry tomó el control desde el inicio, castigando a Orión con velocidad y precisión. Luchasaurus entró al relevo para encargarse de KM con su poder característico, y juntos aplicaron su movimiento combinado final para lograr una victoria contundente en cuestión de minutos.

Momentos clave

Tras el triunfo, The Young Bucks, que habían estado observando desde las gradas, bajaron al cuadrilátero y atacaron sin piedad a Jurassic Express. Nick Jackson tomó el micrófono para lanzar un desafío: quieren una lucha por equipos en WrestleDream. La declaración fue seguida por un impactante Piledriver de los Bucks sobre Jack Perry, dejando clara su intención de iniciar una nueva rivalidad.

¿Y ahora qué?

Con este ataque, The Young Bucks han encendido la mecha para un enfrentamiento directo contra Jack Perry y Luchasaurus para el evento WrestleDream, combate que parece que se realizará sin objeciones.

LA LUCHA SIGUE...
Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

