The Young Bucks retan a urassic Express para WrestleDream.

Jack Perry y Luchasaurus tuvieron una noche intensa en AEW al derrotar sin complicaciones a Orión y KM. Sin embargo, lo que parecía una velada triunfal se convirtió en un ataque brutal cuando The Young Bucks irrumpieron en escena para dejar un mensaje directo rumbo a WrestleDream.

► La lucha

Perry y Luchasaurus enfrentaron a Orion y KM, pero el combate fue breve. Jack Perry tomó el control desde el inicio, castigando a Orión con velocidad y precisión. Luchasaurus entró al relevo para encargarse de KM con su poder característico, y juntos aplicaron su movimiento combinado final para lograr una victoria contundente en cuestión de minutos.

► Momentos clave

Tras el triunfo, The Young Bucks, que habían estado observando desde las gradas, bajaron al cuadrilátero y atacaron sin piedad a Jurassic Express. Nick Jackson tomó el micrófono para lanzar un desafío: quieren una lucha por equipos en WrestleDream. La declaración fue seguida por un impactante Piledriver de los Bucks sobre Jack Perry, dejando clara su intención de iniciar una nueva rivalidad.

► ¿Y ahora qué?

Con este ataque, The Young Bucks han encendido la mecha para un enfrentamiento directo contra Jack Perry y Luchasaurus para el evento WrestleDream, combate que parece que se realizará sin objeciones.