The Young Bucks: «Queremos ser recordados como…»

A falta de poco para AEW WrestleDream 2025, The Young Bucks hablan de todo: su propia promotora, cómo quieren ser recordados… y mucho más.

► En palabras de los Young Bucks

AEW y su evolución

“Ha sido una montaña rusa. Quién sabe qué sigue para la empresa, porque hace siete años nunca habría imaginado estar donde estamos ahora. Es algo muy especial y humilde. A veces no puedes disfrutarlo mientras sucede, pero tratamos de celebrarlo. Aprendimos a disfrutar las pequeñas victorias, a mirar atrás y decir ‘wow, esto es genial’. En este negocio siempre estás pensando en el próximo show, la próxima ciudad, pero hay que detenerse un momento y disfrutarlo.”

La historia actual en AEW y su evolución como personajes

“Desde All In ha sido una montaña rusa para nuestros personajes, emocionalmente. Ha sido divertido, diferente. Estuvimos mucho tiempo siendo los ‘EVPs’, los tipos con poder, trajes y jets privados, y ahora estamos en el extremo opuesto, siendo humillados cada semana. Es desafiante, pero divertido. Mi hijo de 10 años incluso me dice: ‘Papá, ¿por qué te haces eso en la tele?’ Y yo le respondo: ‘Así sabes que está funcionando.’”

“Siempre intentamos lo contrario a lo que hacen todos. Muchos quieren verse fuertes, duros. Nosotros pensamos: ¿cómo podemos vernos más débiles? ¿Cómo hacemos reír o incomodar al público? Nos gusta que la gente vea que somos humanos, que tropezamos, que no somos perfectos.”

“Intentamos cambiar nuestro estilo de lucha cuando éramos EVPs, haciendo menos movimientos espectaculares para que los fans nos odiaran, pero no funcionó. Los fans esperan cierto nivel de locura de los Young Bucks. Así que tuvimos que pivotar. Este año probablemente es el más salvaje en cuanto a combates, aunque también el que más me ha dolido físicamente.”

El estado actual de The Elite

“Ahora mismo se siente como si solo quedáramos nosotros dos. Entonces, ¿para qué llamarlo ‘The Elite’? Nos gustaría que siguiera existiendo, pero ahora mismo no encaja con los personajes que interpretamos. Okada está con Don Callis, Hangman y Kenny están en lo suyo. Pero nunca diremos nunca. AEW tiene ‘Elite’ en el nombre, así que sería absurdo no hacer al menos una última reunión antes de que terminemos nuestras carreras.”

El regreso de Being The Elite

“Hemos sido muy cuidadosos en no anunciarlo como ‘oficialmente de vuelta’. Preferimos decir que hay ‘nuevo contenido de BTE’. No queremos prometer algo semanal si no lo sentimos. Lo hicimos durante siete u ocho años seguidos, y nos quemamos. Yo hacía casi toda la edición y producción. BTE era lo más importante en nuestras vidas, incluso por encima de la lucha libre, y eso nos agotó.”

“Tony Khan y varios luchadores nos pidieron que volviéramos. Cuando subimos el primer video, sentimos de nuevo esa chispa creativa. Nos divertimos otra vez. Y mientras eso siga siendo divertido, seguiremos haciéndolo.”

La división de parejas

“AEW es probablemente la mejor empresa del mundo en cuanto a lucha en parejas. Hemos tenido eventos principales con combates de parejas, y eso casi no ocurre en otros lugares. En Wrestle Dream hay varios combates de este tipo. La división está en un nivel increíble: FTR, Jurassic Express, Jet Speed, Copeland & Christian… Todos están brillando.”

“Además, AEW les da a las parejas historias que seguir, no solo combates. No se trata de juntar a dos tipos y separarlos tres semanas después. Se construyen historias, y eso hace que el público se involucre. Siempre dijimos que queríamos ser el primer equipo que nunca se separa permanentemente. En otros lugares, los equipos terminan rompiéndose; nosotros preferimos mantenernos juntos.”

Sueño de tener su propia promotora

“Lo de comprar PWG es más un sueño por ahora, pero me encantaría hablarlo algún día. Hemos pensado muchas veces en abrir nuestra propia promoción independiente cuando terminemos nuestra carrera principal. Amamos el negocio y somos creativos, no podríamos quedarnos quietos.”

“Sería bueno para la escena independiente de California del Sur, que está algo apagada últimamente. Con nuestra influencia podríamos ayudar a revivirla. Ya lo hicimos antes con pocos recursos, ahora tenemos más experiencia y dinero para hacerlo bien. Quizás no se llamaría PWG, pero sí algo con el mismo espíritu, para llenar ese vacío que dejó Pro Wrestling Guerrilla.”

Legado y futuro

“Al principio queríamos ser recordados como el mejor equipo en el ring de todos los tiempos. Con los años eso cambia. Ahora nos importa más que la gente diga: ‘Eran buenos tipos, profesionales, honestos, grandes compañeros de vestuario, y buenos padres de familia.’”

“Queremos seguir disfrutando esto. Ya ganamos títulos, tuvimos grandes combates, pero lo importante es mantener esa pasión. Cada vez que salimos al ring, lo hacemos como si fuera nuestro último combate.”

“Y cuando todo acabe, ojalá desaparezcamos tranquilos, felices, y la gente se pregunte: ‘¿Qué habrá sido de los Young Bucks? Eran tan buenos.’”