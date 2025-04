The Young Bucks podrían reaparecer hoy en AEW Dynasty

Tras hacer un gran trabajo durante 2024 elevando por igual a leyendas y estrellas en ciernes, el 2025 de los Young Bucks sólo ha pasado por Japón, con un combate en Wrestle Dynasty (donde ganaron el Campeonato de Parejas IWGP) y otro en NJPW The New Beginning In Osaka (donde perdieron dicho cetro).

Desde entonces, Matt y Nick Jackson no se han dejado ver por ningún producto, pero sus estatus podrían cambiar hoy mismo, pues Fightful informa que varios talentos de AEW esperan una reaparición inminente de la dupla en la casa Élite. Tan inminente que podría darse esta misma noche durante el PPV Dynasty.

La última aparición de los Bucks bajo los focos de AEW se produjo en el episodio de Dynamite del pasado 30 de octubre, donde perdieron el título de parejas de la compañía ante Private Party.

► Día de AEW

Les recuerdo el cartel que AEW tiene preparado para Dynasty, cita a celebrarse desde el Liacouras Center de Philadelphia (Pennsylvania, EEUU) y que podrán seguir en directo a través de SUPERLUCHAS.

[ZERO HOUR]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por All Elite Wrestling (@aew)