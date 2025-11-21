The Young Bucks: «Ojalá Chris Jericho se quede en AEW»

Como es bien sabido y ya lo hemos reportado aquí en SÚPER LUCHAS, el talentoso y veterano del ring, Chris Jericho, está entre la espada y la pared, pues hay algo en su mente que lo inquieta.

Según distintos reportes, Jericho estaría deseoso de volver a WWE en 2026, para tener un tour de retiro, como ha ocurrido con John Cena. Sin embargo, desde AEW intentan convencerlo de que se quede allí.

► The Young Bucks esperan que Chris Jericho renueve con AEW

Tony Khan, Presidente y dueño de AEW y ROH, ya le ha dicho varias veces de manera pública que es una gran persona y que espera poder contar con él, y que las puertas de AEW y ROH siempre estarán abiertas para que regrese a la televisión, más allá de que todavía tiene contrato con ello Jericho, pero lleva meses fuera de las pantallas.

Y, pues bien, ahora, dos de los Vicepresidentes Ejecutivos de AEW y también grandes luchadores, Matt Jackson y Nick Jackson, más conocidos como The Young Bucks, dijeron públicamente que esperan que Chris Jericho decida quedarse en AEW. Estas fueron sus declaraciones en entrevista con Adam’s Apple para YouTube:

Nick Jackson: “Él es un padre fundador de AEW. Así que por supuesto queremos que se quede. No estamos seguros de cómo está mentalmente en este momento. Sé que está, como, en una pausa. Y está tratando de resolverlo por su cuenta. Y a veces tienes que dejar que un luchador así lo resuelva por su cuenta”

Matt Jackson: “Yo quiero mucho a Chris Jericho”.