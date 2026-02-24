The Young Bucks invita a AJ Styles a AEW

En la más reciente edición de Being The Elite, que se lanzó horas antes del emotivo tributo a AJ Styles en Raw, que terminó con la sorpresiva presencia de The Undertaker para sorprender incluso al propio AJ Styles al anunciar que sería parte del Salón de la Fama WWE Clase 2026, ocurrió algo bastante curioso y que dio de qué hablar en redes sociales.

► Así fue la invitación para que AJ Styles luche en AEW

Y es que The Young Bucks lanzaron el más reciente episodio de su video serie de YouTube denominada Being The Elite, y allí, junto con Christopher Daniels, invitaron a AJ Styles a luchar en AEW. Estas fueron sus palabras:

Christopher Daniels: «Sería muy genial hacer un Samoa Joe vs. AJ una vez más».

Matt Jackson: «Tío Allen (AJ Styles)… Intenté mandarte un mensaje el otro día. ¿Cambiaste tu número, amigo? ¡Felicidades por una carrera maravillosa, te queremos !«

Sin embargo, hay que decir que esta invitación surgió antes de que WWE sorprendiera a AJ Styles con que será parte del Salón de la Fama, por lo que es cada vez más difícil que Styles llegue a AEW, aunque, no imposible… Ya lo veremos, estén al tanto aquí en SÚPER LUCHAS.