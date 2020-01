En diciembre pasado, durante el episodio de AEW Dynamite que se llevó a cabo el pasado 18 de diciembre del año pasado, parece que fue más recordado por cierto detalle nefasto durante su cierre, cuando un miembro de The Dark Order lanzó una serie de «puñetazos» a Dustin Rhodes que lucieron muy poco creíbles. Este segmento fue criticado por algunas superestrellas relacionadas con otras empresas.

Evidentemente, las críticas hacia AEW no se hicieron esperar, provocando que The Young Bucks tomaran la decisión de cerrar su Twitter. Inclusive, el padre de los Bucks, Matthew Lee Massie, dio una explicación de los motivos que motivaron tal decisión en estas palabras:

«¡Gracias por todo el amor que nos llega de la gente que pregunta por Matt y Nick! ¡Están bien y sólo necesitan un bien merecido descanso de la toxicidad que hay aquí! ¡Son los tipos más dulces y genuinos del mundo! ¡No se merecen el odio que están recibiendo! Los queremos»

► Los motivos que obligaron a The Young Bucks a cerrar Twitter

En el último boletín de Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer indicó haber platicado con Nick Jackson acerca del motivo por el cual dejó el mundo del Twitter, aclarando que no tiene relación alguna con lo acontecido en diciembre pasado en Dynamite.

«Hablamos con Nick Jackson sobre el hecho de que los Young Bucks dejaran el Twitter. Dijeron que no fue ningún incidente específico lo que lo causó y que no tuvo nada que ver con la reacción a lo acontecido el 18 de diciembre. Nick dijo que había estado pensando en eso durante mucho tiempo y dijo que la negatividad en ciertos aspectos se volvió tan mala, incluidas las amenazas a sus hijos.»

«Matt también aceptó hacerlo. ‘De acuerdo, ese es el uno por ciento inferior y para mí, debes abrazar a la base de fanáticos y aceptar que existe ese uno por ciento‘. Pero dijo que leería los comentarios porque se sintió obligado a hacerlo mientras sus hijos querían jugar con él. Ambos dijeron que después de abandonar Twitter sienten que es posible que nunca regresarán a aquello y que sus vidas han sido mucho menos tóxicas desde entonces.»

El referido boletín también menciona que The Young Bucks están escribiendo una autobiografía dual llamada «Young Bucks: Killing the Business from the Backyards to the big Leagues», que se lanzará el 29 de septiembre próximo.