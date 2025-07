¿The Young Bucks en WWE?: «Me los imagino»

Young Bucks tuvieron conversaciones con WWE en el pasado:

«Ya sabíamos cuánto les daban a los Good Brothers. Todos estaban recibiendo 150 mil dólares anuales para empezar, pero Triple H nos ofreció 500 mil garantizados para cada uno. Le dije: ‘¿Qué?’. Ya desde entonces sabíamos lo que valíamos. Esa fue la primera oferta. Básicamente dijo: ‘Me encantaría tener una respuesta para el final de la gira’. Y toda la gira me la pasé dándole largas ».

Y en 2022 surgió el rumor de que podrían dejar AEW. En 2025, ese cambio de compañía parece imposible.

No obstante, el exmandamás de TNA y actual dirigente de MAPLE LEAF PRO, Scott D’Amore se lo imagina:

“Will Ospreay y Swerve Strickland vencieron a los Young Bucks, con la condición de que los Bucks ya no serían vicepresidentes ejecutivos (EVPs) de AEW. Tuviste a las estrellas del futuro venciendo a los tipos que ayudaron a construir la empresa. Los Bucks ya han hecho todo lo que se puede hacer en AEW, tanto como personajes como en sus roles de ejecutivos en la vida real.

“Hmm… No es un secreto que WWE quería con muchas ganas a los Bucks antes de que ayudaran a formar AEW y puedo ver a Matt y Nick, no mañana, pero en algún momento, quizás decidiendo que ha llegado la hora de tener su momento en WrestleMania, como lo hizo su compañero fundador de AEW, Cody Rhodes», escribe en su D’Amore Drop en The Uncrowned.