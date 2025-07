The Young Bucks avanzan en torneo eliminatorio ante The Outrunners

En una intensa lucha de cuartos de final del Torneo Eliminatorio de Parejas, The Young Bucks (Matt y Nick Jackson) derrotaron a The Outrunners (Turbo Floyd y Truth Magnum) en un combate lleno de momentos emocionantes y sorpresas.

Desde el inicio, el duelo tuvo un tono peculiar. Mientras los Young Bucks ya estaban en el ring, los Outrunners hicieron su entrada sin ni siquiera tener su nombre en pantalla, apareciendo como “Nombre del talento” y “Social media”, algo que no pasó desapercibido para los fans.

El combate comenzó con Truth Magnum dominando brevemente, pero los Bucks no tardaron en reaccionar. Nick conectó una superpatada fuera del ring y luego sorprendió a Truth con un salto hacia afuera. En el ring, continuaron el castigo con maniobras rápidas y coordinadas.

Pese a los ataques, los Outrunners resistieron y Turbo finalmente tomó el relevo, lanzando a los Bucks con varios azotones. Juntos intentaron aplicar su movimiento en pareja, pero fueron interrumpidos con más superpatadas. Turbo sorprendió al responder con un doble lazo al cuello que dejó a todos en la lona.

The @YoungBucks are SMOKIN The Outrunners!

Watch #AEWDynamite LIVE on TBS & HBO Max pic.twitter.com/oK9tDXUEK9

— All Elite Wrestling (@AEW) July 31, 2025