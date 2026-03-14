La guerra entre dos de las facciones más oscuras de WWE tuvo un nuevo capítulo, y esta vez fueron Uncle Howdy y Erick Rowan quienes salieron victoriosos al derrotar a Solo Sikoa y Talla Tonga.

► Victoria pírrica de los Wyatt Sicks

Originalmente, se había anunciado a Tama Tonga como compañero de Sikoa, pero fue el gigante Talla Tonga quien ocupó su lugar. Desde el inicio, el coloso impuso su presencia, encarando y empujando a Erick Rowan, a quien conectó un cabezazo que lo dejó tendido en la lona.

La lucha continuó con Solo Sikoa dominando a Uncle Howdy. Sikoa estuvo cerca de ganar tras un tremendo azotón de espaldas contra la lona. Luego le dio una patada en la cara a Rowan y se lanzó desde el esquinero, pero el gigante lo recibió con las rodillas en alto. Mientras tanto, Talla Tonga y Erick Rowan intercambiaron golpes y quedaron tendidos fuera del ring, neutralizados mutuamente.

El momento decisivo llegó de la mano de Nikki Cross, quien apareció para llevarse la lámpara. La distracción fue suficiente para desconcertar a Solo Sikoa, quien vio cómo su preciado trofeo desaparecía entre las sombras.

Aprovechando la confusión, Uncle Howdy aplicó su movimiento final, el Sister Abigail DDT, a Sikoa, sellando la victoria por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Sin embargo, cuando parecía que por fin había terminado esta guerra, Tama Tonga apareció y se llevó nuevamente la lámpara de Bray Wyatt, así que la rivalidad continuará.