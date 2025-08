The Wyatt Sicks retienen en SummerSlam 2025

Esa noche, en la segunda lucha de la Noche 2 del evneto premium SummerSlam 2025, vimos cómo Dexter Lumis y Joe Gacy, representando a The Wyatt Sicks, lograron retener el Campeonato de Parejas WWE en una lucha de Mesas, Escaleras y Sillas (TLC) ante Andrade el Ídolo y Rey Fénix, Johnny Gargano y Tommaso Ciampa, Nathan Frazer y Axiom, Alex Shelley y Chris Sabin y Angelo Dawkins y Montez Ford.

Todos los equipos comenzaron rodeando el centro del ring, observando los títulos colgados, pero la tregua duró segundos. Todos se lanzaron contra Gacy y Lumis, quienes fueron echados del cuadrilátero junto a Andrade, Axiom y Montez Ford. El ring quedó para Shelley y Sabin, aunque Gargano y Ciampa intentaron meter una escalera, pero fueron recibidos con una doble patada voladora.

La acción no dio respiro: Axiom y Frazer se lanzaron en topes suicidas, pero Shelley y Sabin los castigaron pisándoles la escalera y con otra doble patada. Axiom logró montar una escalera, pero Gacy y Lumis regresaron armados con sillas. Axiom resistió, pero Gacy le arrojó una al rostro y luego azotó a Frazer con un Death Valley Driver.

The Street Profits entraron en escena y lanzaron a Gacy contra una escalera. Después armaron una torre de mesas. Ford evitó caer sobre una mesa tras un ataque de Ciampa y en su lugar voló sobre todos. Shelley y Sabin respondieron con sillas y destrozaron otra mesa con Gacy. Gargano hizo volar a Shelley con un DDT desde el filo del ring. Lumis y Fénix también se sumaron a la carnicería con vuelos espectaculares. Axiom intentó un Spanish Fly sobre una pila de mesas, pero terminó cayendo con Dawkins tras un fallo de cálculo.

A SPANISH FLY THROUGH THE TABLE 🤯 #SummerSlam pic.twitter.com/hIQNfV85Qx

Candice LeRae apareció sorpresivamente e intentó tomar los cinturones, pero B-Fab y luego Nikki Cross la detuvieron a la fuerza. En medio del caos, Gargano fue lanzado contra la escalera, lo que hizo que Candice cayera sobre una mesa afuera. Ford subió a escalar, pero Rowan apareció para destruirlo con una powerbomb y luego fue castigado con furia por The Street Profits hasta hacerlo atravesar una mesa.

Ciampa casi lo logra al subir por la escalera, pero Shelley y Sabin lo frenaron. Frazer intentó volar, pero fue recibido brutalmente. Axiom y Ford pelearon en lo alto mientras los Motor City también subían. Entonces #DIY los tumbó, pero Uncle Howdy apareció y acabó con todos, lanzándolos sobre las cuatro mesas apiladas. Trepó la escalera con calma hasta que Frazer trató de frenarlo… y fue noqueado con el Mandible Claw.

Fénix lo enfrentó en lo alto, pero también fue sometido. Andrade logró derribarlo con una powerbomb, pero Gacy y Lumis aprovecharon el desorden para destruir a Fénix con sillas. Con el camino libre, Gacy subió mientras Lumis cuidaba abajo, y descolgó los cinturones para coronarse.

TABLES AND LADDERS

AND CHAIRS

OH MY! pic.twitter.com/XsPAKeXqwQ

— WWE (@WWE) August 3, 2025