The Wyatt Sicks: La preocupación de Bully Ray

Desde que The Wyatt Sicks debutaron en WWE, Bully Ray ha estado preocupado por ellos.

En junio hablaba de cuando entraran al cuadrilátero: « Mi preocupación por estos personajes es que una vez que llega el momento de estar en el ring . Se supone que Bray Wyatt era inmune al dolor. ¿Habrá alguna distinción entre estos nuevos personajes? ¿Alguno tendrá más poder que el? La misma preocupación que tuve por The Fiend se aplica a los Wyatt Sicks ».

. Se supone que Bray Wyatt era inmune al dolor. ¿Habrá alguna distinción entre estos nuevos personajes? ¿Alguno tendrá más poder que el? ». En julio criticaba que no estaban causando tanto terror como deberían: «La falta de reacción de Cole y Pat McAfee, la falta de estar asustados. No saben si esta chica (Abby) puede escupir veneno de su boca, no saben si lleva un cuchillo. Si esa mujer entrara en tu casa, ¿te quedarías firme allí, o te alejarías? Ella es inquietante. Se ve aterradora. Pero ellos simplemente están parados allí. Preferiría que uno de ellos dijera: ‘¿Sabes qué? Yo me voy de aquí.’ Todos deberían tener miedo de los Wyatt Sicks».

► La preocupación por The Wyatt Sicks

Y el miembro del Salón de la Fama sigue con ese sentimiento, como expone en Busted Open Radio:

“Cuando la Familia Wyatt comenzó, se trataba de Bray Wyatt, Braun Strowman, Erick Rowan y (Luke Harper). Esos eran cuatro hombres que se unieron; no eran tan llamativos como estos nuevos personajes. Cuando apareció The Fiend, que era extremadamente llamativo, mi preocupación era: ¿qué sucede cuando suena la campana? Y eso pareció afectar al personaje de The Fiend; vimos lo que sucedió en Hell in a Cell con Seth Rollins. Así que, cuando debutaron los Wyatt Sicks, tuve exactamente la misma sensación sobre ellos. Si Karrion Kross y The Final Testament alguna vez dejaran a los Wyatt Sicks en el suelo, creo que obtendrías más simpatía por este grupo y ahí tienes tu historia«.

La facción atacó recientemente a The Final Testament y secuestró a The Miz, de quien todavía no se sabe nada.

¿Compartes la preocupación de Bully?

