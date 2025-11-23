The Wyatt Sicks aceptan enfrentar a los Psycho Circus en Guerra de Titanes

Los Psycho Circus y Pagano consiguieron una victoria importante ante el Ojo; sin embargo, lo más relevante sucedió al final, cuando los Wyatt Sicks aceptaron un combate con la agrupación en Guerra de Titanes.

La contienda inició con violencia absoluta cuando Pagano, Murder Clown, Psycho Clown y Dave The Clownchocaron sin freno ante Sanson, Forastero, Mecha Wolf y Mesías. Tras un arranque frenético, los técnicos tomaron el control y Pagano encendió el caos al sacar charolas metálicas, aunque Mecha lo detuvo con un vuelo dentro del ring.

Con los ocho hombres utilizando armas, los Psycho Circus lograron imponer condiciones hasta que, como era de esperarse, Dorian Roldán intervino para inclinar el combate hacia el Ojo. La respuesta llegó con Murder, quien azotó a varios rivales y abrió la puerta para que Psycho y Pagano retomaran el dominio junto a Dave. El choque se mantuvo parejo hasta que Pagano cayó sobre Mesías, Mecha atravesó una mesa y Psycho remató con un Spanish Fly sobre una silla para obtener la victoria.

► Momentos clave

La irrupción de Pagano con armas marcó el tono del combate; la intervención de Dorian Roldán cambió momentáneamente el rumbo; la reacción de Murder Clown revirtió el escenario; y el Spanish Fly final de Psycho Clown selló el triunfo.

Psycho Circus vs. The Wyatt Sicks en #GuerraDeTitanes este 20 de diciembre, Arena Guadalajara#AlianzasAAA 💫 desde CDMX pic.twitter.com/4JglEIlAIq — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) November 23, 2025

► ¿Qué pasará ahora?

Tras la derrota del Ojo y el enojo evidente de Dorian Roldán al retirarse del ringside, llegó la noticia que encendió al público: los Wyatt Sicks aceptaron enfrentar a los Psycho Circus y Pagano en Guerra de Titanes el próximo 20 de diciembre, dejando instalada una rivalidad que apunta a convertirse en una de las más explosivas del evento.