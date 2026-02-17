The Vision derrota a The Usos y LA Knight al inicio de RAW

Los Campeones Mundiales en Parejas, The Usos, abrieron Raw atravesando la multitud, pero la celebración fue interrumpida rápidamente por Paul Heyman, quien apareció junto a The Vision: Bronson Reed, Austin Theory y Logan Paul.

Heyman intentó hablar, pero el público lo silenció. Logan tomó el micrófono para burlarse de la afición. La tensión aumentó cuando se recordó el ataque del misterioso enmascarado que le costó a Theory una lucha clasificatoria para Elimination Chamber.

El Gerente General Adam Pearce salió para imponer orden, aunque la situación solo escaló cuando LA Knight apareció y propuso hacer equipo con los campeones para enfrentar a The Vision. El público aprobó la idea y el combate se oficializó de inmediato.

Fue así que el combate avanzó con dominio alterno, pero The Vision logró aislar a Knight durante varios minutos con relevos constantes y ataques ilegales mientras el árbitro estaba distraído. Reed castigó con su poder, incluyendo un spinebuster y un senton que casi definieron la lucha.

Knight finalmente se liberó y dio el relevo a Jey Uso, quien encendió al público con una ráfaga ofensiva y una Spear que estuvo cerca de darle la victoria a su equipo. Sin embargo, el caos se desató en ringside: Knight aplicó un Blunt Force Trauma a Theory en el suelo, pero Reed respondió atravesándolo con una Spear contra la barricada.

► Momentos claves

De regreso al ring, The Usos conectaron el 1D sobre Logan Paul, pero Reed interrumpió el conteo con un codazo brutal. Tras expulsar a Jey y causar estragos afuera, Logan noqueó a Jimmy con un derechazo reforzado con titanio. Reed tomó el relevo y remató con un Tsunami para sellar la victoria.

► ¿Qué pasará ahora?

Logan Paul celebró insultando a los comentaristas, pero el extraño enmascarado apareció y le dio un pisotón para dejarlo inconsiente, The Vision intentó atraparlo; sin embargo, el sujeto escapó.

Las cosas terminaron tensas, pues además de la derrota de los campeones de parejas, la aparición del enmascarado dejó las cosas bastante tensas.