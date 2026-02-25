La noche abrió con un combate estelar cargado de tensión, traiciones y un final polémico. The Vanity Project (Brad Baylor y Ricky Smokes). logró lo impensado al derrotar a los dominantes DarkState (Osiris Griffin y Saquon Shugars) para convertirse en los nuevos Campeones de Parejas NXT.

► Momentos clave

La oportunidad titular llegó tras una semana de esfuerzo, cuando The Vanity Project vencieron a Hank Walker y Tank Ledger, a OTM (Bronco Nima y Lucien Price) y a The Culling (Niko Vance y Shawn Spears) en una lucha clasificatoria. Sin embargo, el camino al oro estuvo lejos de ser limpio.

Desde el inicio, The Vanity Project sorprendió con una ofensiva coordinada, atacando en combo a Shugars y tomando ventaja. Pero Dark State no tardó en responder. Osiris entró y cambió el rumbo, castigando a sus rivales con patadas voladoras. En un momento crítico, Saquon cargó a Brad Taylor sobre sus hombros, permitiendo que Osiris conectara duras patadas al pecho que estuvieron a punto de darles la victoria.

La intervención externa comenzó cuando Jackson Drake, Campeón de EVOLVE y aliado de The Vanity Project, puso el pie de Brad sobre la cuerda para evitar la derrota. El caos se desató entre los miembros de los equipos derrotados la semana pasada, y el réferi, harto de las interferencias, expulsó a Drake del ringside.

En medio de la confusión, Osiris voló sobre Drake en un acto de venganza. Pero el verdadero giro llegó de la nada: Tony D’Angelo apareció sorpresivamente, azotó a Saquon contra la ceja del ring y lo arrojó de vuelta al cuadrilátero. Acto seguido, lanzó encima a Brad Taylor. El réferi, sin haber visto la interferencia, contó la cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Con esta victoria, The Vanity Project se coronaron como nuevos Campeones de Parejas WWE, en un final que deja muchas preguntas. La ayuda de Tony D’Angelo fue decisiva, así que su guerra contra Darkstate está muy lejos de terminar.