The Vanity Project vence a Chase U en duelo por equipos

Brad Baylor y Ricky Smokes integrantes de The Vanity Project acompañados por Jackson Drake, se enfrentaron a Kale Dixon y Uriah Connors de Chase U, quienes contaron con el respaldo de Andre Chase en ringside; en un combate bastante intenso.

El combate arrancó con ritmo alto, con Connors y Smokes intercambiando ataques veloces. Chase U tomó la iniciativa con ofensiva en conjunto, mostrando buena coordinación para sacar momentáneamente del ring a sus rivales y ganarse la reacción del público.

Swipe Right logró cambiar el rumbo al aislar a Connors en su esquina, castigándolo con relevos constantes y golpes precisos. Sin embargo, Dixon entró con energía, limpiando el ring y conectando ataques aéreos que devolvieron la lucha a un terreno parejo.

La recta final estuvo marcada por el caos, con los cuatro luchadores intercambiando ofensiva en el centro del ring, donde cada movimiento podía definir el resultado.

► Momentos claves

Ricky Smokes logró deshacerse de Connors, distrayendo a Dixon, quien fue sorprendido por un rodillazo de Brad Baylor. Acto seguido, Swipe Right aplicó su castigo combinado para sellar la victoria.

► ¿Qué pasará ahora?

Con este triunfo, The Vanity Project se consolida como un equipo a seguir dentro de la división, mientras que Chase U se queda con la sensación de haber estado cerca del triunfo, pero fallando en el momento decisivo, lo que sigue poniendo en predicamento al conjunto «estudiantil».