The Vanity Project vence a Chase U en duelo por equipos

por

Brad BaylorRicky Smokes integrantes de The Vanity Project acompañados por Jackson Drake, se enfrentaron a Kale Dixon y Uriah Connors de Chase U, quienes contaron con el respaldo de Andre Chase en ringside; en un combate bastante intenso.

El combate arrancó con ritmo alto, con Connors y Smokes intercambiando ataques veloces. Chase U tomó la iniciativa con ofensiva en conjunto, mostrando buena coordinación para sacar momentáneamente del ring a sus rivales y ganarse la reacción del público.

Swipe Right logró cambiar el rumbo al aislar a Connors en su esquina, castigándolo con relevos constantes y golpes precisos. Sin embargo, Dixon entró con energía, limpiando el ring y conectando ataques aéreos que devolvieron la lucha a un terreno parejo.

La recta final estuvo marcada por el caos, con los cuatro luchadores intercambiando ofensiva en el centro del ring, donde cada movimiento podía definir el resultado.

Momentos claves

Ricky Smokes logró deshacerse de Connors, distrayendo a Dixon, quien fue sorprendido por un rodillazo de Brad Baylor. Acto seguido, Swipe Right aplicó su castigo combinado para sellar la victoria.

¿Qué pasará ahora?

Con este triunfo, The Vanity Project se consolida como un equipo a seguir dentro de la división, mientras que Chase U se queda con la sensación de haber estado cerca del triunfo, pero fallando en el momento decisivo, lo que sigue poniendo en predicamento al conjunto «estudiantil».

LA LUCHA SIGUE...

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

