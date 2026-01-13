Las Superestrellas WWE y actuales Campeones Mundiales de Parejas Jey y Jimmy Uso protagonizarán un curioso proyecto fuera de la lucha libre: una serie de cocina.

► The Usos tendrán una serie de cocina

En realidad, no tan fuera ya que será producida por la propia promotora donde luchan en colaboración con Fanatics Studios, coprotagonistas de la noticia ya que acaban de anunciar que se adentran oficialmente en el mundo de la producción de contenido (creando creará proyectos cinematográficos, televisivos y digitales) en asociación, además de la mencionada WWE, LA28, Tom Brady , Fox Sports, ESPN y MLB. El programa se llamará YEE(A)T with the Usos.

Otra novedad en relación a WWE es que Fanatics comenzará a participar en los shows What Do You Wanna Talk About con Cody Rhodes, Six Feet Under con The Undertaker, What’s Your Story? con Steph McMahon y The Raw Recap Show presentado por Megan Morant y Sam. Roberts.

Michael D. Ratner, que será el CEO de Fanatics Studios, dice en el extenso comunicado:

“Ha tardado mucho en llegar, pero durante gran parte de 2025 estuvimos centrados de lleno en esto, manteniendo conversaciones al más alto nivel con muchas de las ligas que veis y con muchas de las cadenas. De verdad hemos intentado que esto tenga un impacto importante.”