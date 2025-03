The Usos se vuelven a unir para derrotar a Austin Theory y Grayson Waller

En una emocionante edición de WWE SmackDown, Jey Uso se enfrentó al desafío de medirse ante A-Town Down Under (Austin Theory y Grayson Waller) con un compañero misterioso. Para sorpresa de todos, ese compañero resultó ser nada menos que su hermano Jimmy Uso, demostrando que, a pesar de estar trabajando solos, la conexión entre los gemelos sigue intacta.

El combate inició con intensidad, con Austin Theory escapando rápidamente de Jey para dar el relevo a Grayson Waller. A-Town Down Under, aprovechó para castigar al samoano con una combinación de golpes, pero Jey logró esquivar un peligroso diving elbowdrop de Waller, permitiéndole dar el relevo a Jimmy.

Jimmy Uso entró al ring con energía renovada, conectando una poderosa superkick sobre Grayson. El momento culminante llegó cuando Jey ejecutó una spear sobre Waller, seguido del clásico 1D de The Usos aplicado sobre Theory.

Tras el combate, Gunther apareció sorpresivamente en el ring para atacar a Jey. A pesar de que el samoano respondió con varias patadas, falló un intento de spear, lo que permitió a Gunther conectar un golpe decisivo. No obstante, Jimmy no tardó en acudir al rescate de su hermano, dejando en claro que la hermandad de The Usos sigue siendo un factor clave en WWE.