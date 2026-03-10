The Usos se cansan de CM Punk y lo atacan

Las declaraciones de CM Punk la semana pasada, donde aseguró que enterraría a Roman Reigns junto a su padre, generaron una fuerte reacción entre los aficionados. Pero el descontento no solo se quedó en el público, pues dentro de la familia samoana tampoco cayeron bien.

Durante el más reciente episodio del show, Punk salió al ring en medio de una gran ovación del público. El luchador aprovechó la pausa publicitaria para saludar a los aficionados de primera fila mientras el público coreaba su nombre con fuerza.

► CM Punk defiende sus palabras contra Roman Reigns

Ya con micrófono en mano, Punk confesó que no esperaba recibir un recibimiento tan positivo en Seattle. El luchador reconoció que pensaba que algunos aficionados estarían molestos por algo que dijo la semana pasada, algo que incluso podría considerarse una falta de respeto.

Sin embargo, Punk aseguró que si alguien ha faltado al respeto durante años ha sido Roman Reigns. El campeón recordó que WrestleMania es el escenario donde los mejores defienden sus títulos. También afirmó que el campeonato que porta existe porque Reigns mantuvo secuestrados los campeonatos mundiales durante mucho tiempo. A diferencia de Roman, Punk dijo ser un campeón que sí defiende su título.

► The Usos exigen una disculpa por Sika Fatu

De todma inesperada Jey Uso y Jimmy Uso aparecieron para interrumpir a Punk. Ambos se colocaron frente aal de Chicago y no fueron nada amistodos.

Jey tomó la palabra y exigió directamente que Punk se disculpara por sus comentarios. “Discúlpate ahora mismo”, le reclamó. Punk respondió preguntando por qué Roman siempre enviaba a su familia a resolver sus problemas.

Los hermanos aclararon que no estaban allí por órdenes de Reigns. Jimmy explicó que el problema no tenía que ver con Roman, sino con el respeto hacia su tío Sika Fatu.

Jimmy incluso reconoció que respeta a Punk y su carrera, así como su papel como “la voz de los que no tienen voz”. Sin embargo, dejó claro que la semana pasada había faltado al respeto a alguien que ya no podía defenderse.

► La disculpa de Punk no convence a The Usos

Punk admitió que Jimmy tenía razón en parte. Recordó que han sido amigos durante años y aseguró que respeta a Sika, además de señalar que Afa siempre fue amable con él. También explicó que aprendió mucho de la familia samoana y que respeta a todos… excepto a Roman Reigns.

El luchador incluso declaró que esperaba que Sika lo estuviera escuchando desde el cielo, porque debía saber que su hijo es un bastardo. Jey lo interrumpió de inmediato para insistir en que el tema no era Roman, sino la falta de respeto.

Finalmente, Punk ofreció una disculpa. Pero no fue por sus palabras hacia Sika, sino por el hecho de que Roman Reigns haya tratado como basura a The Usos durante la etapa de The Bloodline.

The Usos snapped on CM Punk holy mf shit. WrestleMania night 2 main event buildup is getting more and more interesting.#WWERaw pic.twitter.com/eAJpjKVzTy — 𝕸𝖔𝖓𝖆𝖗𝖈𝖍𝖔 (@_monarcho) March 10, 2026

La respuesta no agradó a los hermanos. Molestos, Jimmy y Jey atacaron a Punk en el centro del ring, dejándolo tendido antes de abandonar el cuadrilátero visiblemente enfadados.