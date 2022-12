The Usos responden a las críticas: "Cuanta envidia"

The Usos son el mejor equipo de 2022 para PWI y no están faltando las críticas de otros luchadores y fans.

La revista Pro Wrestling Illustrated acaba de publicar su lista de los mejores equipos luchísticos de 2022 en la que The Usos aparecen en primera posición. Los samoanos son los actuales Campeones Indiscutibles de Parejas WWE y no dejan de romper récords así como protagonizar semana tras semana lo mejor de la programación de su compañía como integrantes de The Bloodline. No faltan los motivos para argumentar porque los hermanos Jey y Jimmy están viviendo el mejor momenton de sus carreras y merecen ese nombramiento.

► The Usos, número uno de PWI

No obstante, también está habiendo muchas críticas. Por ejemplo, Dax Harwood, miembro de FTR, es uno de quienes no está de acuerdo con la decisión de PWI. Y también podemos decir que es comprensible teniendo en cuenta es junto a Cash Wheeler los Campeones Mundiales de Parejas en ROH, NJPW y AAA. ¿Por qué ellos no deberían estar en la primera posición? No hubiera sido una sorpresa que así lo fuera. Y justamente Harwood no se ha guardado su descontento para sí sino que lo dio a conocer en redes sociales:

Did Paul Heyman write this issue? ‘Cause this shit FULL of lies. https://t.co/fj4aPTr1yF — — Uncle Dax FTR (@DaxFTR) December 6, 2022

«¿Paul Heyman escribió esto? Porque está lleno de mentiras«.

No parece tan descontento Wheeler, pues felicitó a su ex compañeros de vestidor, aprovechando para lanzar una pulla a su antigua empresa:

Congrats, Uces. We’ve been feeling Ucey since 2019 https://t.co/oCCOUIyJk9 — — Daniel “Cash” Wheeler (@CashWheelerFTR) December 6, 2022

«Felicidades. Nosotros nos venimos sintiendo ‘Ucey’ desde 2019″.

Y ante estas malas palabras que algunos les están dedicando a ellos o a la revista, The Usos se han pronunciado así:

A lot of Salty ass tag teams out there huh??… https://twitter.com/hashtag/WeTheOnes?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — — The Usos (@WWEUsos) December 6, 2022