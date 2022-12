Umaga era parte de la familia Anoa’i como Roman Reigns, The Usos o Solo Sikoa. Este último justamente le dedicó un tributo el lunes en Raw. En las próximas semanas veremos si el Samoan Spike pasa a ser un movimiento de su arsenal, o incluso su remate. Los integrantes de The Bloodline no son los primeros que están representando el linaje en WWE, o en la lucha libre profesional. Viene de muy lejos. Y también mira hacia el futuro. El mismo Sikoa es el futuro. Pero ahora hablamos del hijo del «Samoan Bulldozer».

Hasta ahora no habíamos hablado nunca de Zilla Fatu porque no había comenzado su carrera luchística. Pero a partir de hoy lo haremos mucho, cada vez más si tiene éxito y acaba uniéndose a sus familiares en la facción. Eso es mirar demasiado hacia delante pero realmente el joven guerrero samoano acaba de entrar a Reality of Wrestling, la escuela de Booker T, una de las más reconocidas de Estados Unidos. Así que está dando sus primeros pasos, entrenando, luego luchando y quién sabe lo que pasará después.

Welcome the newest member of Reality Of Wrestling training school Zilla Fatu.

His father Umaga was a part of Reality Of Wrestling and now he begins his own journey. pic.twitter.com/uBmPqpznqF

— Reality of Wrestling (@TheOfficialROW) December 7, 2022