The Usos masacran a Logan Paul y Austin Theory

Jimmy Uso salió decidido a cobrar cuentas pendientes frente a Austin Theory, pues culpaba a The Vision del ataque contra Jey Uso que lo dejó fuera de Elimination Chamber.

Desde el arranque lo sorprendió con una ofensiva agresiva, lanzándolo contra las cuerdas y castigándolo sin darle espacio para reaccionar.

Theory, fiel a su estilo, intentó frenar el impulso recurriendo a artimañas y tomando aire fuera del ring. Pero Jimmy no le dio tregua: lo siguió al exterior y continuó el castigo antes de regresar al encordado para mantener el control.

► Momentos clave

Cuando parecía que Jimmy tenía el combate en la bolsa, apareció Logan Paul para atacar por sorpresa, provocando la inmediata descalificación.

Tras el combate, la situación se volvió aún más caótica. Jey Uso reapareció con unas muletas, entregándole una a su hermano antes de lanzarse contra Theory y Logan. La ofensiva terminó con Theory recibiendo el 1D, dejando claro que el conflicto con The Vision está lejos de resolverse.

► ¿Qué pasará ahora?

Parece que The Usos y The Vision podrían enfrentarse pronto en una lucha por equipo, pues hay cuentas pendientes entre ambos equipos.