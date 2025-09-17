The Usos: «La gente recordará WWE Wrestlepalooza»

Jimmy y Jey Uso hablan sobre su regreso como equipo en WWE camino a luchar juntos en el evento premium Wrestlepalooza, donde enfrentarán a The Vision, representados por Bron Breakker y Bronson Reed.
► En palabras de Los Uso
Sobre regresar como equipo en Wrestlepalooza:
Jimmy Uso: “Ha pasado mucho tiempo desde que yo y mi hermano hicimos equipo. Así que WrestlePalooza, hermano, ya se acerca. Hay muchos nervios. Ha pasado un rato desde que estuve en el ring con mi hermano. Pero estamos de vuelta y es hora de activarnos.”
Sobre enfrentarse a Bronson Reed y Bron Breakker, quienes atacaron a Roman Reigns:
Jey Uso: “Vamos a tener que ir por ellos el fin de semana. ¿Me entiendes? Tiraron al Jefe Tribal. Ese es nuestro hombre. No puedes meterte con la familia. Y tú sabes cómo es: cuando alguien toca a tu familia, se siente diferente.”
Sobre volver a luchar juntos después de estar separados:
Jimmy Uso: “Diversión no es ni la palabra. Ni siquiera se puede describir. Eso es poco decir. No se pueden poner en palabras lo que significa salir ahí frente a 20,000 personas. La energía está al máximo y nuestros fans nos dan aún más energía. Pero estar aquí sentado con mi mano derecha… es diferente. Se siente distinto.”
Sobre la entrada especial que se viralizó en Francia:
Jey Uso: “Estaba en casa viéndolo. Tuve la oportunidad de ser un fan. Y cuando te digo que vi lo que pasó en Francia… ellos nos mostraron cómo hacerlo. Desde esa noche, cada vez que salimos es la entrada más caliente que vas a ver en cualquier lugar.”
Sobre el famoso “Yeet”:
Jimmy Uso: “Para ser honesto, viene del argot de la Costa Oeste. Pero nosotros lo hemos dicho desde niños. Somos de Pensacola, Florida, así que lo llevamos en la sangre. Solo que ahora salió en TV.”
Jey Uso: “Además, tenemos hijos de 19 años, así que escuchamos lo que dicen y nos mantenemos conectados. Ellos nos dicen qué está de moda y qué no.”
Sobre WrestlePalooza y lo que los fans pueden esperar:
Jimmy Uso: “La gente puede esperar uno de los mejores shows en ESPN. Y si nunca has visto lucha libre, por favor conéctate, porque es algo diferente. Te vamos a dar algo distinto. Me gusta porque estamos cruzando a los fans de los deportes con la lucha libre. Tal vez nunca la has visto antes, pero créeme, este show no se compara con ningún otro. Estamos emocionados, hermano. ¡Estamos en ESPN! ¿Qué está pasando?”
