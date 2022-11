En Crown Jewel, The Usos pusieron sus títulos de parejas en juego contra The Brawling Brutes en un combate que fue bastante bueno. Al final, Jimmy y Jey lograron imponerse al dúo de Butch y Ridge Holland, quienes no tuvieron a Sheamus en su esquina, a raíz de que fuera atacado por los miembros de The Bloodline.

► The Usos tienen en la mira el récord de The New Day

Con esta nueva victoria sobre The Brawling Brutes, The Usos siguen haciendo historia en WWE, consolidando su reinado titular por 476 días consecutivos y contando. Ahora, tienen en la mira el histórico récord de The New Day de 483 días, mismos que los cumpliera entre el 2015 y el 2016, superando previamente a Demolition.

Hablando de The New Day, en el reciente episodio de SmackDown, Kofi Kingston y Xavier Woods aparecieron para confrontar a los Campeones Indisputables de Parejas WWE para hacerles saber que serán los siguientes en la lista ante quien resultare campeón en Crown Jewel. Dicho esto, con la victoria de The Usos, automáticamente quedó pactado la lucha titular para el próximo viernes en SmackDown. Este combate será la última «barrera» que separarán a The Usos y el récord del reinado más largo a nivel de parejas en WWE, y será el propio equipo de The New Day el encargado de defender su propio registro.

WWE subió un video reciente de The Usos tras su victoria en Crown Jewl, donde destacaron una vez más su dominio sobre la división de parejas, y luego hicieron un llamado a sus acérrimos rivales, The New Day, para indicarles que están ansiosos por verlos en Friday Night SmackDown.

“Nos vemos el viernes por la noche en #SmackDown…”

The Usos vencieron a The Mysterios por el Campeonato de Parejas de SmackDown en Money In The Bank en julio del año pasado. Meses después, en un episodio de SmackDown en el mes de mayo, se convirtieron en los Campeones de Parejas Raw cuando derrotaron a Matt Riddle y Randy Orton. Habrá que ver si este viernes logran hacer historia o no frente a The New Day.