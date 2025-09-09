The Usos enfrentarán a Breakker y Reed en WrestlePalooza

La noche de RAW de este 8 de septiembre arrancó con la electrizante entrada de Jey Uso por la grada, acompañado por su hermano Jimmy, quienes fueron recibidos con una ovación y los característicos “yeets” que ya identifican a la dupla samoana. Sin embargo, lo que inició como una fiesta pronto se convirtió en un escenario de tensión tras la irrupción de Bron Breakker y Bronson Reed, representantes de The Vision.

Breakker no tardó en lanzar un reto directo, asegurando que Raw es su territorio y que los Uso no tienen espacio tras lo sucedido con Roman Reigns y Paul Heyman. Reed, por su parte, se autodenominó el “Tribal Thief”, aunque los abucheos y los cánticos en favor de Reigns intentaron opacar su mensaje.

Lejos de intimidarse, Jimmy Uso respondió con firmeza y, para sorpresa del público, anunció que tras conversaciones con el gerente general Adam Pearce quedó confirmado un combate por parejas en WrestlePalooza: Jimmy y Jey Uso vs. Bron Breakker y Bronson Reed.

El ambiente se encendió aún más con la aparición de LA Knight, quien atacó sorpresivamente a The Vision. Entre el caos, los Uso ejecutaron un espectacular suicide dive sobre Breakker y Reed, aunque la tensión entre Jey y Knight también quedó en evidencia, con Jimmy intentando mantener la calma en el equipo improvisado.

Con el choque ya pactado, la rivalidad entre los samoanos y los integrantes de The Vision se perfila como un duelo intenso para WrestlePalooza, donde la rivalidad entre estos dos grupos vivirá un capítulo más.