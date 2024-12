Esta noche en el PPV AEW World’s End 2024, vimos cómo MJF logró retener el Anillo Dynamite Diamond Ring en una muy buena lucha ante Adam Cole. Pero, lo que llamó más la atención, fue la brutal paliza que recibió MJF a manos de The Undisputed Kingdom tras el combate.

Al final de la contienda llegó cuando MJF tomó ventaja al derribar a Adam Cole y aplicar una cruceta en el centro del ring, causando que Cole se retorciera de dolor pero resistiera sin rendirse.

Mientras sus hombros tocaban la lona, el réferi comenzó un conteo, obligando a Cole a levantarse rápidamente.

Con un movimiento desesperado, Cole revirtió la presión, volteando la cruceta y aplicándosela ahora a MJF. MJF, ahora sufriendo, parecía al borde de rendirse, pero logró llegar a las cuerdas para forzar al réferi a romper la llave. Ambos quedaron exhaustos en el ring, mientras el público seguía el combate con gran emoción.

MJF salió del ring, aparentemente planeando su próximo movimiento, mientras el Undisputed Kingdom lo provocaba desde las afueras. Aprovechando el momento, MJF se golpeó levemente la cabeza contra los escalones metálicos y colapsó al suelo, haciendo que el réferi asumiera un ataque indebido y expulsara al Kingdom del ringside.

Con su plan en marcha, MJF tomó su Anillo de Diamante Dynamite y regresó al ring, pero Adam Cole lo interceptó y le arrebató el anillo. Cole levantó el anillo, listo para atacar, pero MJF lo sorprendió con un golpe bajo, dejando a Cole aturdido.

Sin perder tiempo, MJF posicionó a Cole sobre las cuerdas y ejecutó un devastador Heat Seeker, logrando la cuenta de tres y reteniendo su Anillo de Diamante Dynamite.

