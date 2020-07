Adam Cole y Keith Lee se enfrentaron el miércoles pasado en la segunda noche de The Great American Bash, poniendo en juego el Campeonato NXT junto con el Campeonato Norteamericano NXT en juego, y donde el ganador se convertiría en el primer luchador de la marca amarilla en tener dos títulos individuales al mismo tiempo.

Como ya conocemos, Lee fue el vencedor y de esta manera puso fin a un reinado de 403 días de Adam Cole con el Campeonato NXT, siendo el último miembro de The Undisputed Era en perder el campeonato, luego de que los cuatro miembros del grupo arrancaron el año con un oro sobre su cintura

► Surgen rumores sobre posible ofrecimiento al cuarteto de The Undisputed Era

Luego de los eventos de The Great American Bash, Karrion Kross es el siguiente perfilado como el próximo retador al título de Keith Lee (aunque no se sabe a cuál), dejando a Adam Cole sin una dirección aparente. Esta situación provocó la ola de los rumores.

Hay un informe que dice que a los miembros de The Undisputed Era se les "ofreció un lugar" en el elenco principal de la WWE. Sin embargo, tal rumor ha sido aparentemente desmentido, y se argumentó de que así no es como ocurren las cosas. De hecho, solo basta con que Vince McMahon tome la decisión y no hay mucho espacio para discutir aquello.

Ringside News averiguó sobre el referido rumor del ofrecimiento hecho a Adam Cole y compañía, y pudo informar lo siguiente:

"Consultamos a una fuente de la compañía sobre este informe y el término 'noticias falsas' se utilizó en la respuesta que recibimos. También quedó muy claro que a nadie se le "ofrece un lugar" en la lista principal de NXT.

Se nos explicó además que a nadie se le 'ofrece un lugar' en el elenco principal. Una fuente de la compañía nos dijo que 'no se le ofrece' un lugar, sino que simplemente se le asigna una tarea y esta se lleva a cabo".

Hace varias semanas informábamos de que los miembros de The Undisputed Era firmaron nuevos acuerdos a largo plazo el año pasado. Han hecho mucho en la marca NXT, y la reciente pérdida del Campeonato NXT por parte de Adam Cole es interesante. Al no tener ningún título en su haber y con poco y nada que demostrar en la marca amarilla, no sería una sorpresa si eventualmente vemos al cuarteto en Raw o SmackDown en este 2020.