The Undertaker y The Godfather lucharon juntos en varias ocasiones, principalmente cuando el segundo tenía los personajes de Papa Shango y Kama Mustafa. Pero ya como Godfather sólo tuvieron un mano a mano en un episodio de Sunday Night Heat en 1998. Después se vieron las caras a finales de 1999 en un combate de parejas que involucró también a Kane y Viscera en el evento Christmas In Puerto Rico 1999, organizado tanto por WWE como por IWA Puerto Rico. Por último, a principios de 2002, se enfrentaron en el Royal Rumble.

► The Undertaker y The Godfather: un altercado en un hotel

The Godfather, miembro del Salón de la Fama de WWEEn realidad, tuvieron un choque más, aunque éste fue en una habitación de hotel. El Enterrador reveló lo ocurrido en el episodio extra lanzado recientemente en WWE Network de su documental Undertaker: The Last Ride. Ambos eran buenos amigos y solían beber juntos. En una ocasión el Godfather se estaba probando un sombrero que después quiso regalar a Taker. Cuando este no lo aceptó, ambos se enzarzaron en una discusión.