The Undertaker y los combates de los que más orgulloso se siente

El 2 de noviembre de 2018 fue una fecha para olvidar entre los fans de Shawn Michaels y The Undertaker, dos leyendas que casi una década antes, en WrestleMania 26, protagonizaron a juicio de un servidor el mejor combate de la historia. Los millones saudíes llevaron a que HBK saliera de su retiro y aceptara disputar un choque entre DX y Brothers of Destruction bajo aquel evento titulado Crown Jewel, que evidenció que el tiempo pasa inexorablemente también para las mejores leyendas. Infame episodio que queda reflejado en la tercera parte del documental 'Undertaker: The Last Ride'.

► Los 4 favoritos de The Undertaker

Aunque el enfoque de la extensa charla que Taker mantuvo con Ariel Helwani de ESPN fue por otros derroteros más positivos. Durante la misma, "The Phenom" desveló qué combates de su carrera colocaría en un top particular.

«Probablemente, esos cuatro combates de WrestleMania, los dos que tuve con Shawn [Michaels], seguidos de los dos que tuve con Triple H. Lo que sabemos hacer mejor que ´nadie es contar historias. Es una manera física y violenta de hacerlo, pero es la esencia de lo que hacemos. Pondría el primer combate contra Shawn en primer lugar, y le diría a cualquiera, 'venga, muéstrame algo que sea mejor en cuanto a narrativa y ejecución'. Seguido del último combate de Shawn. ¿Quieres hablar de presión? Eso es presión, tío. Alguien al que personalmente considero uno de los mejores luchadores de la historia».

Curioso escuchar estas palabras, cuando Michelle McCool aseguró bajo una reciente entrevista que Undertaker no ve sus propias luchas. Sin embargo, precisamente el hecho de que Taker visionara su combate contra Roman Reigns en WrestleMania 33 provocó que la leyenda viviente decidiese continuar con su carrera. Aquel estelar acusó el paupérrimo estado físico de Taker, quien por entonces tenía la cadera muy castigada y esta apenas le dejaba moverse con naturalidad, provocando que no luciera a la altura de su historial bajo "The Showcase of the Inmortals".

De vuelta al presente, por un lado, Dave Meltzer del Wrestling Observer afirma que WWE tiene planes para una revancha entre Taker y AJ Styles, mientras por otro, Paul Davis de WrestlingNews.Co apunta a varios indicios que harían del "Boneyard Match" la despedida del veterano.