The Undertaker es una de las figuras icónicas de la WWE, teniendo una ilustre carrera de tres décadas a cuestas, que le valió un lugar en el Salón de la Fama WWE. Actualmente está bajo un contrato de leyendas con la compañía, y continúa observando el producto televisivo con ojo crítico, hablando del particular en su podcast.

► The Undertaker destaca a Roman Reigns, Gunther y Cody Rhodes sobre el resto

Hace unos días se había anunciado que el ex presidente de los Estados Unidos y actual candidato presidencial republicano Donald Trump sería el siguiente invitado de podcast Six Feet Under, y ambos hablaron de todo, desde el panorama político actual hasta el estado de la industria de la lucha libre. Con respecto a esto último, Trump le preguntó al «Hombre muerto» si había grandes estrellas que surgieran en la WWE hoy en día, y este destacó tres nombres por sobre el resto.

«Estamos entrando de nuevo en una nueva era. Tuvimos una especie de cambio de generación en la que mi generación se fue, pero tenemos a tipos como Roman Reigns, que acaba de tener un reinado increíble. Tenemos a otro joven llamado Gunther que va a ser realmente especial. Cody Rhodes, el hijo de Dusty Rhodes. El negocio en sí está en un muy, muy, muy buen momento, y luego acabamos de tener la fusión con UFC y TKO».

De los tres, The Undertaker solo alcanzó a enfrentarse a Roman Reigns en WrestleManai 33, perdiendo el combate, pero el miembro del Salón de la Fama WWE mencionó previamente que le hubiera gustado (particularmente) enfretnarse a Gunther en su mejor momento.

«The Dead Man» hizo su aparición más reciente en la WWE para ayudar al campeón indiscutible de la WWE Cody Rhodes durante la segunda noche de WrestleMania 40, cuando atacó a Dwayne «The Rock» Johnson durante el combate Bloodline Rules de Rhodes contra Roman Reigns.