Las Monday Night Wars entre WWE y WCW elevaron la lucha libre a nuevas alturas, gracias al naciomiento de la New World Order (NWO), la cual ayudó a WCW a mantenerse en la pelea y a disputarle los ratings de tú a tú con la WWE. Precisamente, esta facción llegó para cambiarle la cara a una compañía que parecía ir en caída libre, pero que encontró en este grupo de rudos un poco de oxígeno que alargó un poco más la existencia de WCW, aunque eventualmente esta compañía terminó desapareciendo en el 2001.

► nWo cambió por completo la lucha libre profesional

Mientras nWo hacía de las suyas en WCW, The Undertaker y Booker T se encontraban trabajando para compañías opuestas, WWE y WCW, respectivamente. Los dos miembros del Salón de la Fama de la WWE se sentaron en la reciente edición del podcast Six Feet Under de Mark Callaway para intercambiar pensamientos sobre el impacto de la nWo en la industria.

Booker T sostuvo que nWo casi acababa con la estructura tradicional de la lucha libre, que estaba basada en una dinámica entre técnico vs. rudo:

«Casi mató a todos los técnicos de la compañía. Casi arruinó la lucha libre… La nWo podría haber matado el negocio. Realmente podría haberlo hecho».

Undertaker, por su parte, dio su perspectiva mencionando que la nWo obligó a la WWE a cambiar por completo el grupo demográfico al que se dirigían, y buscó mejorar su producto televisivo.

«Cuando la NWO empezó y todo eso, no era algo para niños. No es cómico o no es para niños, que es donde estábamos todavía… había un montón de personajes tontos que todavía estaban tratando de vender merchandising. Y estos tipos estaban vendiendo una historia que es como, ‘Oh, siento eso’«.

Luego de la adquisición de WWE a WCW, vimos a la nWo hacer su debut en la primera en el 2002, pero no tuvo el impacto de años atrás; con Hogan como uno de los más queridos, las lesiones de Kevin Nash y Scott Hall, y la salida de los demás miembros fueron algunas de las razones de que se acabara disolviendo, tal como lo mencionó Kevin Nash en su momento.