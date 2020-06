WWE ha anunciado que la edición de WWE SmackDown que se realizará este viernes, llevará por título Tribute To The Undertaker. Así es, un tributo a The Undertaker, aunque el mismo ya confirmó que no está retirado, solamente es que si Vince McMahon no le pide volver regresar al ring, pues no se sentirá ni triste ni mal.

► The Undertaker vs AJ Styles se verá gratis en SmackDown este viernes

Y bueno, como parte de ese tributo, WWE anunció a través de su portal web que volverá a emitir el Boneyard Match del pasado WrestleMania 36, una lucha cinematográfica que duró 18 minutos y 18 segundos y que tomó 8 horas en grabarse, desde tarde en la noche hasta la madrugada, para grabarse de manera correcta.

Una lucha casi que hecha al vapor, dado que Triple H admitió que nadie sabía qué era un Boneyard Match. Además de eso, el Campeón Universal WWE, Braun Strowman, dará una respuesta al reto de Bray Wyatt. AJ Styles defenderá el Campeonato Intercontinental WWE ante Drew Gulak y Sheamus estará presentando un brindis por Jeff Hardy,

Podríamos decir que es una decisión tomada para "rellenar el programa", dado que con la crisis de coronavirus que hay, lo mejor es que no hayan tantos luchadores en el show ni participando de tantos segmentos en el ring. Queda por ver si habrá presencia de fans o de Superestrellas en desarrollo de NXT como parte del público, aunque con los recientes testeos del miércoles y ayer para coronavirus, en donde los luchadores iban en autos y eran testeados rápidamente, pues da a entender que sí habrá fans en el show.