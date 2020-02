Super ShowDown 2020 está programado para el 27 de febrero de 2020 en Arabia Saudita. El cartel va tomando forma, y en el último Monday Night Raw se anunció un encuentro más para este PPV, la denominada Tuwaiq Trophy Gauntlet Match, en el que se confirmó la vuelta de AJ Styles al cuadrilátero, luego de haber sufrido una lesión en su hombro en Royal Rumble 2020.

► ¿The Undertaker vs. AJ Styles para Wrestlemania 36?

Esta tarde se ha informado que WWE tiene en mente programar un encuentro entre The Undertaker vs. AJ Styles para WrestleMania 36.

Styles actualmente está ausente de la programación de la WWE debido a la lesión antes mencionada, aunque el «Fenomenal» manifestó en su momento que no se perdería WrestleMania; mientras tanto, The Undertaker no ha competido desde que se unió a Roman Reigns para derrotar a Drew McIntyre y Shane McMahon en el PPV Extreme Rules en julio de 2019. Su última aparición en televisión se produjo durante el episodio del 10 de septiembre de 2019 de SmackDown, donde terminó aplicándole un Chokeslam a Sami Zayn luego de interrumpir su diálogo.

Bill Pritchard de Wrestlezone escribió que, según una fuente, «The Deadman» volverá a la acción dentro del ring por primera vez en nueve meses cuando se enfrente a Styles en Tampa, Florida, el 5 de abril.