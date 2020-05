The Undertaker finalmente responde: ¿le asustan los pepinos?

Venimos hablando en SÚPER LUCHAS de cómo durante los últimos años The Undertaker se ha abierto en canal hasta llegar a lo más íntimo de su persona, Mark William Calaway. Aunque lo cierto es que el mayor miedo del "Deadman", por delante de acabar luciendo como una parodia de sí mismo, fue revelado en 2013 por Paul Bearer, bajo una entrevista concedida por el legendario mánager antes de su muerte.

«No soporta los pepinos... Vi a The Undertaker vomitar en un Waffle House porque había un pepino flotando en su té helado. Quizás sea algo que tenga que ver con su infancia... Supongo que su madre le obligaba a comerlos y él no quería, o algo así. Odia los pepinos».

Por su parte, poco después del amago de retiro de Taker en WrestleMania 33, Bruce Prichard recordó esta impagable escena en un episodio de su podcast.

«Owen [Hart] metía pepinos en el fondo de su té helado. Así, cuando Taker se bebía el té, no se daba cuenta de que había pepinos allí hasta que no los tenía en la cara».

► La "kryptonita" de The Undertaker

Un tema que por el bien de la humanidad no podía ser obviado bajo la reciente entrevista que "The Phenom" concedió al podcast 'Pardon My Take' (de la que ya recogimos un extracto).

«Vale, vamos a aclarar esto... No me asustan los pepinos. Simplemente no me gustan los pepinos, ¿vale?»

Sus interlocutores quisieron saber entonces qué pasaría si alguien llevara un pepino al estudio en ese momento.

«Probablemente me iría del estudio, pero no voy a salir corriendo... Una cosa es que esté entero. Pero si está cortado...»

Para concluir Taker respondió a la broma de un "Hombre Pepino" acabando con su racha de victorias en WrestleMania.