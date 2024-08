El pasado sábado en SummerSlam, Logan Paul perdió el Campeonato de los Estados Unidos ante LA Knight, poniendo fin a su reinado de 273 días que fue opacado por solo haber tenido dos defensas exitosas desde que ganara el título en Crown Jewel el año pasado. Aún así, no se le puede negar el hecho de que ha logrado destacarse en el ring a pesar de no ser un luchador a tiempo completo.

► The Undertaker resalta el valor que ganó el Campeonato de los Estados Unidos

A pesar de las casi nulas defensas del Campeonato de los Estados Unidos por parte de Logan Paul, el título sí tuvo una exposición importante en las redes sociales y en los medios en donde el ahora ex Campeón aparecía, y personalidades como The Undertaker parecen valorar eso.

The Undertaker fue el invitado de Logan Paul en la reciente edición de Impaulsive, y le dijo que su carrera con el Campeonato de los Estados Unidos fue impresionante porque le agregó valor al título. El miembro del Salón de la Fama resaltó que no era suficiente simplemente mantener un título, como muchos lo hacen, y que The Maverick les dio a las Superestrellas algo por lo que realmente lucha.

“Lo que has hecho, con tu plataforma, por ese título, ha sido muy impresionante. Realmente hiciste que esa cosa significara algo. Lo que hiciste, todos los lugares a los que fuiste, y con tu hermano. Tienes ese cinturón, eso es un compromiso de otro nivel, y eso ha hecho que ese cinturón vuelva a ser relevante”.

Ahora que LA Knight es el nuevo Campeón de los Estados Unidos, existe la intriga de conocer cómo será este reinado, pero parece que Logan Paul está muy lejos de terminar sus asuntos con quien fuera su rival en SummerSlam, teniendo en cuenta que aún no le perdona por haberle destrozado su vehículo el pasado fin de semana.