The Undertaker y Mick Foley hicieron historia en el evento premium King of the Ring 1998, en donde el Undertaker venció a Foley en una lucha de 16 minutos. Un combate que pasó a la historia por dos momentos históricos, uno más recordado que el otro.

Dicho momento fue el hecho de que The Undertaker arrojó desde lo alto de la jaula a Mick Foley y este cayó sobre la mesa de comentaristas en español, dejando muy afectada su salud, perdiendo varios dientes y con la cara rota.

► The Undertaker se negó inicialmente a petición de Mick Foley para un momento histórico

Aunque menos comentado al o largo de la historia, otro momento histórico fue cuando Undertaker arrojó sobre el techo de la jaula a Foley y este cayó desde lo alto a la lona.

Estos dos momentos causaron preocupación tanto en los fans, como en todos en WWE, especialmente, en The Undertaker, quien en una reciente entrevista con D-Von Duley para su canal de YouTube, recordó que él se negó en un principio a arrojar a Foley desde todo lo alto, pero, finalmente, lo hizo. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

«Me negué a hacer esto. Le dije: ‘Mick, no necesitamos esto’. Le dije que éramos lo suficientemente buenos. Mick estaba preocupado porque yo había tenido la primera lucha de Hell in a Cell con Shawn Michaels, que fue fantástica, y marcó el debut de Kane… Mick temía que no pudiéramos estar a la altura de eso, así que se metió esta idea en la cabeza y pensó: ‘Les haremos creer que han visto algo especial’.

«Ese era su pensamiento, y yo le decía: ‘Mick, somos lo suficientemente buenos como para idear algo donde no tengas que destrozarte para cumplir con ello’. Me negué a hacerlo. Ni siquiera lo escuchaba; lo rechazaba de inmediato, pero fue persistente. Luego logró meterle esa idea en la cabeza al viejo, a Vince McMahon«.