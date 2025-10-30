Aunque The Undertaker se haya retirado de la WWE, aún sigue ligado a la compañía y tiene mucho contacto con los fanáticos. No obstante, hay situaciones bastante particulares en las que él (o cualquier otro luchador) suelen toparse con ellos, incluyendo el parqueadero de un supermercado.

► The Undertaker dañó el auto de un fanático

Durante su aparición en el reciente programa «2 Bears, 1 Cave» con Tom Segura, The Undertaker reveló una historia sobre un encuentro inesperado —literalmente— con el auto de un fanático en el estacionamiento de un supermercado, después de que fue a comprar carne. El miembro del Salón de la Fama WWE explicó cómo el tamaño de su camioneta Ford influyó en el accidente, agregando que el fanático lo tomó de la mejor manera posible.

«Hace un par de semanas, estaba en Whole Foods. Fui a comprar bistecs, ¿sabes? Iba a asarlos y estacioné de reversa en Whole Foods… Me subí, cargué los bistecs en la camioneta y arranqué. La camioneta es tan alta que no vi el auto a mi lado. Lo atropellé por delante. Las ruedas traseras pasaron por encima del capó«.

“Increíblemente, era un fan. Me dijo: ‘¡Este es uno de los mejores días de mi vida! Necesito un coche nuevo, pero esto me encanta’”.

Pese a que The Undertaker literalmente arrolló el coche de alguien, el fanático sintió que había tenido un típico encuentro con los fanáticos con una leyenda de la lucha libre, y a hora, el miembro del Salón de la Fama WWE lo puede contar como una anécdota inolvidable.