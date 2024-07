The Undertaker revela si está vetado de Vermont

La gran figura de la lucha libre profesional y miembro del Salón de la Fama WWE, The Undertaker, contes´to recientemente la pregunta de un fan que dijo haber escuchado el rumor de que estaba vetado para entrar en el estado de Vermont.

Ni siquiera Mark William Calaway había oído hablar de este rumor, así que lo desmintió rápidamente, pero aceptó que tal vez el rumor surgió por alguna cosa loca que llegó a hacer hace algunos años. Estas fueron sus palabras en las más reciente edición de su video podcast Six Feet Under with Mark Calaway:

► The Undertaker niega estar vetado del estado de Vermont, Estados Unidos

“El gran caso de los panqueques. Hay rumores de que estoy prohibido en el estado de Vermont. Nunca he oído en mi vida que me hayan prohibido estar en Vermont. No estoy vetado de Vermont. No vivo cerca de Vermont. No voy a Vermont.

No estoy vetado… no pueden vetarme de un estado. He hecho muchas cosas estúpidas, pero no puedes prohibir a alguien entrar en un estado”.

En el mismo show, Undertaker nombró su equipo ideal para una lucha clásica de Survivor Series de 5 contra 5:

“Mi equipo soñado de Survivor Series: Kane, Stone Cold Steve Austin, André el Gigante y Koko B. Ware. Elegí a Koko para ayudarlo. Si Koko no estuviera disponible, elegiría a Shawn o Triple H si Koko no pudiera asistir”.