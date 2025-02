The Undertaker revela qué pensaba antaño de Shawn Michaels

Antes de su transformación personal y religiosa, Shawn Michaels tenía una reputación bastante complicada en la WWE. Durante los años 90, especialmente en la Attitude Era, era considerado increíblemente talentoso en el ring, pero fuera de él tenía una actitud arrogante y problemática. Se le describía como difícil de trabajar, con un gran ego y alguien que no dudaba en hacer política tras bastidores para asegurarse de mantenerse en la cima. Sin embargo, después de retirarse temporalmente en 1998 debido a una lesión en la espalda, el dos veces miembro del Salón de la Fama atravesó un gran cambio y regresó a WWE en 2002 con una nueva actitud, mucho más humilde y profesional.

The legendary @ShawnMichaels made his WWE debut 35 years ago today. What an incomparable career: 4x World Champ 🏆

3x Intercontinental Champ 🌎

6x Tag Champ 🤝

2x #WWEHOF

100s of shows stolen pic.twitter.com/ugIdY2K5Si — WWE (@WWE) June 18, 2023

► Luchador sí, persona no

Un gran cambio del que The Undertaker fue testigo. Pero antes de que se diera, ¿qué pensaba de «HBK»? Lo revela en Busted Open:

«Es la cosa más loca, y es otro ejemplo de cómo funciona este negocio. Cuento esta historia bastante seguido. En esos primeros años, hasta el momento en que Shawn se fue porque se lastimó la espalda… ¿Fue en WrestleMania 13 cuando puso over a Steve? Luego se fue. Se ausentó por cinco años. Desde ese momento, y retrocediendo hasta 1990 cuando llegué, siempre le digo esto a la gente: si hubiera ido al backstage y viera a Shawn Michaels en llamas, no me habría molestado en orinar sobre él para apagar el fuego. No me importaba como ser humano. Pero no había nadie con quien prefiriera estar en el ring. Y eso es una declaración enorme.

«He estado en el ring con los mejores. He luchado contra los ‘Mount Rushmore’ de la lucha libre. Shawn tenía la habilidad de dar una lucha de cinco estrellas hasta con un palo de escoba. Teníamos una química mágica. Siempre supe que, cada vez que estaba en un combate con Shawn, lo único que tenía que hacer era ser The Undertaker, y él iba a ser Shawn Michaels. Y todo iba a fluir.

«Esa fue la magia de WrestleMania 25, 26, 27 y 28. Teníamos tanta confianza el uno en el otro. Nos conocíamos tan bien; nuestras mentalidades y nuestros instintos estaban totalmente alineados. Sabía que lo único que tenía que hacer era salir y ser The Undertaker, porque Shawn Michaels iba a ser Shawn Michaels. Los dos sabíamos exactamente qué hacer juntos. Yo no tenía que pensar por él, y él no tenía que pensar por mí. Por eso se volvió algo tan mágico, porque simplemente eran dos tipos haciendo lo que mejor sabían hacer.»