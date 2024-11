The Undertaker revela origen de su pose de victoria

Durante sus tres décadas de carrera, The Undertaker llevó a su personaje a otro nivel usando, entre otras cosas, sus icónicas viñetas o sus entradas extravagantes. Sin embargo, una cosa que siempre ha sido parte de su personaje fue la pose icónica que hacía después de las grandes victorias y hacia la urna que Paul Bearer llevaba al ring.

► The Undertaker llamó «Shakespeare» a su icónica pose

En un episodio de su podcast «Six Feet Under», The Undertaker explicó por qué comenzó a hacer la icónica pose y cómo lo conectó con sus fanáticos, e incluso le dio un nombre, «Shakespeare»

«Es lo que entonces se conocía como ‘Shakespeare’, así se llama, así es como todo el mundo se refiere a eso. Y luego, como no complacía a la audiencia (…) eso se convirtió en mi reverencia característica, en realidad, sin complacer realmente a la audiencia».

The Undertaker luego trató de recordar cuándo comenzó a usar la pose después de terminar los combates una vez que él y Bearer se separaron, pero admitió que no puede recordarlo y afirma que siente que siempre lo hizo. Sin embargo, señaló que Bearer solía usar la urna para «limitar» a The Undertaker, que fue cuando originalmente hizo la pose. Sin embargo, aún sin Bearer a su lado, el miembro del Salón de la Fama WWE decidió mantenerlo en su repertorio, al igual que cuando ponía los ojos en blanco y su eslogan de «descansa en paz», aspectos que hacían único a este luchador.