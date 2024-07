The Undertaker revela los planes fallidos para su personaje

Durante la Attitude Era, The Undertaker surgió como uno de los nombres más importantes, evolucionando de su personaje Deadman a un personaje más siniestro en el Ministerio de las Tinieblas. Esta facción se formó después de que Paul Bearer traicionara a Kane, lo que llevó a The Undertaker a declarar que se desataría una “plaga del mal” en la WWE. El grupo tambien incluía a miembros como Bradshaw, Faarooq, Mideon, Viscera, Edge, Christian y Gangrel, y duró aproximadamente un año antes de disolverse.

► The Undertaker quería un personaje más oscuro

Durante una entrevista reciente en el podcast Six Feet Under, The Undertaker dijo que quería llevar su personaje del Ministerio de las Tinieblas a nuevas alturas. El miembro del Salón de la Fama WWE explicó que después de estar en la televisión durante tanto tiempo, siempre existe el riesgo de que se pierda el interés. Para contrarrestar esto, pretendía llevar a su personaje a un lugar aún más oscuro que antes, utilizando imágenes y simbolismos más siniestros, con el objetivo de rebasar los límites y evolucionar aún más su personaje.

“Cuando llevas tanto tiempo en la televisión, siempre corres el riesgo de agotarte, desanimarte y perder el interés, así que quería hacer que el personaje fuera aún más oscuro, incluso más oscuro de lo que ya había sido, pero de una manera aún más oscura, de una manera siniestra. Quería usar muchas imágenes y simbolismo y realmente ir más allá de lo que iba a hacer que la gente se sintiera incómoda. Ese era mi objetivo: seguir evolucionando el personaje”.