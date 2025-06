The Undertaker resalta la dificultad de ser creativo en WWE

Hace apenas pocos días, resaltábamos por este medio el interés que The Undertaker tenía de estar en la parte creativa de la WWE en el futuro, aunque reconoce que debería estar totalmente comprometido con dicho papel si quisiera llevar a cabo este plan.

«Sí, siempre he tenido cierto interés. Es solo cuestión de hacerlo funcionar con mi agenda y las otras cosas que tengo en marcha. Porque que te pidan algo así es realmente grande, y tendría que estar 100% comprometido para ser parte de eso, ¿verdad? Quiero decir, tienes que estar involucrado en todas esas reuniones creativas y en todo lo demás. Si podemos encontrar una manera de hacerlo funcionar… obviamente, estando en Texas, lo consideraría seriamente. Siempre estaré dispuesto, si hay algo que pueda hacer para mejorar nuestro producto, ayudar al talento, entonces estoy dentro para eso.»

► The Undertaker aún no se convence de convertirse en creativo

Durante una nueva entrevista en The TakeDown de Sports Illustrated, The Undertaker admitió que ya ha participado en reuniones creativas de la WWE. Sin embargo, no está del todo convencido de dar el salto al rol creativo debido a la enorme carga de trabajo que conlleva, agregando que este es un trabajo muy difícil de realizar.

“Sí, lo hemos hablado. He participado en algunas reuniones y solo intento hacerme una idea para ver dónde… mi agenda es una locura. Y la dificultad de programar programas de televisión es increíblemente difícil. No creo que la gente se dé cuenta de lo difícil que es generar ideas, implementarlas, pensar a cinco meses vista, tratar con el talento, asegurarse de que estén bien con las cosas, y los días libres del talento; y tratar de entrelazar todo eso es increíblemente difícil. Se hace un poco diferente a como se hacía en mi época”.

«Un gran porcentaje de nuestros fanáticos cree tener todas las respuestas y recurre a internet para compartir sus sugerencias y opiniones, lo cual está bien… pero no creo que se den cuenta de la dificultad de la tarea. Si hay un rol en el que siento que puedo contribuir honestamente y marcar la diferencia, estaría muy abierto a involucrarme más en el producto de ahora en adelante. Pero simplemente tiene que funcionar para todos.»

The Undertaker ha estado involucrado recientemente con la compañía gracias a la serie LFG, que ya culminó su primera temporada. Ahora, en su búsqueda de contribuir con la mejora del producto actual de la WWE, ha estado pensando seriamente en ayudar tras bastidores, aunque por el momento no confirma ni descarta nada y solo resta esperar.