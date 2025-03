The Undertaker reflexiona sobre su vida como retirado

The Undertaker luchó por última vez en el Boneyard Match, una lucha cinematográfica donde se enfrentó a AJ Styles en WrestleMania 36, aunque su retiro oficial fue en Survivor Series en ese año, que tuvo un segmento dedicado a él, para conmemorar precisamente las tres décadas de su ilustre carrera. Desde entonces, ha hecho apariciones esporádicas en la WWE, a la vez que también fue llevado al Salón de la Fama WWE en el 2022.

► The Undertaker y DDP hablan sobre su vida como ex luchadores

Durante un episodio reciente de su podcast «Six Feet Under», The Undertaker se sentó a dialogar con Diamond Dallas Page y ambos hablaron sobre la difícil decisión de retirarse en el ring.

«Renunciar y saber que es lo correcto es difícil… He estado allí. En mi mente, aún podía irme. En mi corazón, quería irme. Pero lo sabía. Pensé: ‘Estoy harto. Me he quedado sin energía’. Me llevó un tiempo asimilarlo, aunque sabía que estaba haciendo lo correcto. Todavía tenía un gran vacío: ‘¿Qué hago ahora? No sé si quiero ser entrenador. No sé si quiero hacer esto’. Es como si esto fuera todo lo que supe durante los últimos 30 años.»

Actualmente, The Undertaker está bajo un contrato de leyendas con WWE y es uno de los entrenadores en la serie de WWE A&E «WWE LFG: Legends & Future Greats», pero evidentemente nada es comparable con el ajetreo que resulta ser una Superestrella en activo dentro de la WWE, por lo que disfruta su tiempo fuera de los encordados; no obstante, AJ Styles no pierde la esperanza de que vuelva a luchar contra él para su retiro, y así pueda devolverle el favor.